Los 40 buses de EMT se quedarán en Burgos seis meses tras perder la ciudad la mitad de su flota en un incendio

Imagen de archivo bus EMT Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que los autobuses que el Ayuntamiento de Madrid enviará a Burgos, tras un incendio en las cocheras municipales en el que han perdido la mitad de su flota, llegarán este viernes a la ciudad durante un plazo aproximado de seis meses.

"Hablamos de 40 de los 80 autobuses con los que contaban. Sería algo así como si en el Ayuntamiento de Madrid perdiéramos 1.000 de los 2.000 autobuses que tenemos", ha destacado Sanz durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno este jueves.

Asimismo, la vicealcaldesa ha desvelado que desde el Ayuntamiento están haciendo un convenio para poder pautar el trámite de "manera legal". También ayudarán a la ciudad con la infraestructura porque los autobuses madrileños enviados funcionan con gas.

"Creo que es una buena noticia. Estamos encantados de ayudar a nuestros vecinos de Burgos porque creo que somos una ciudad solidaria y a los madrileños les gusta que se puedan hacer este tipo de gestos", ha resaltado.

PETICIÓN DE AYUDA DE BURGOS

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunció este miércoles en una rueda de prensa que todo el país se había "puesto al servicio para ayudar a los burgaleses".

Ayala adelantó que los autobuses de Madrid llegarían el viernes junto a un camión de mantenimiento "por si surge algún problema durante el trayecto", además de que se va a ofrecer formación a los conductores de autobuses municipales de Burgos.

"De forma provisional, los autobuses se ubicarán en las parcelas municipales de Vías y Obras y de Aguas de Burgos, situadas frente a las cocheras calcinadas y los técnicos municipales ya están habilitando espacios de oficinas y talleres en estas instalaciones para el personal de mantenimiento y recaudación", informó la primera edil.