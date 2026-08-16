Unos 40 efectivos y 15 vehículos de ERICAM y bomberos se desplazan a Huesca para luchar contra el fuego - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo integrado por 40 efectivos y una quincena de vehículos del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) y de bomberos forestales se está desplazando este domingo para colaborar en las tareas de control del incendio en Peñas de Riglos (Huesca).

Dotado con personal médico y de extinción de incendios, el contingente de la Comunidad está previsto que llegue hasta la zona a lo largo de la tarde para comenzar a trabajar en un área concreta después de contactar con el puesto de mando que se encarga de las labores de dirección de la extinción del incendio, han informado los servicios regionales de emergencias.

El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cifra histórica de un millar de efectivos, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y de entre 35 y 40 medios aéreos, después de que la última noche haya sido "más tranquila", con una humedad alta y poco viento, y el perímetro no haya aumentado mucho.

El Gobierno de Aragón activó este sábado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales. También refuerza su presencia el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y cuatro BRIF con ocho helicópteros. El Ministerio de Defensa mantiene desplegadas cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y dos bulldozer.