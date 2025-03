El 57% de las familias atendidas por Cáritas Madrid están encabezadas por mujeres

MADRID 7 Mar. (EUROPA RPESS) -

Cáritas diocesana de Madrid ha alertado este viernes, en el marco de la semana del 8M, que el 57% de las famiias que han requerido atención de esta organización están encabezadas por mujeres con hijas e hijos a su cargo y en situación de vulnerabilidad.

Según recoge Cáritas en un comunicado, se han sumado al Día Internacional de la Mujer con el lema 'Caminamos juntas hacia la Esperanza' y han remarcado su apuesta por "continuar garantizando y la dignidad de la mujer y para que las situaciones de vulnerabilidad no se agraven por razón de género".

La organización ha señalado que sigue habiendo situaciones que reflejan una brecha entre hombres y mujeres con respecto al tiempo dedicado al cuidado del hogar o de los hijos, los salarios que cobran por el mismo puesto o la capacidad de prosperar laboral o socialmente, entre otras.

Esto, según ha apuntado, vulnera los derechos de la mujer por el solo hecho de ser mujer, algo que se acrecienta en el caso de las que están en situación de exclusión social, quienes además en su mayoría asumen solas cargas familiares.

"Al hecho de sentir que no llego a todo, se le suma la culpa por verme en esta situación, trabajando y estudiando y cuidando a mi hijo el tiempo que me queda, que es poco, por eso mi sensación es que siempre me estoy justificando por querer prosperar", ha comentado Ana, una de las mujeres solas a las que se acompaña desde el Servicio de Empleo.

Cáritas recoge también el testimonio de Claudia, mujer sin hogar, quien ha dicho que para ella lo más duro es "además de estar sola" sentir "vergüenza por haber acabado en la calle". "Siento que me miran mal; ojalá me sintiese libre de equivocarme", ha lamentado.

La organización ha explicado que hace un acompañamiento integral, y se les ofrece tanto ayudas básicas como apoyo estructural para que retomen los estudios, encuentren trabajo, consigan vivienda o palien la soledad no deseada.

En este sentido cuenta también con proyectos específicos de atención a la mujer: El Hogar Santa Bárbara, un espacio residencial para mujeres gestantes o que acaban de ser madres y están solas al cuidado de sus hijos, en el que se han ampliado las plazas un 50%.

También cuentan con 'Nazaria baja a la calle', donde se ofrece acompañamiento y un alojamiento temporal a mujeres jóvenes sin redes de apoyo, o c losentros de atención a la mujer Concepción Jerónima y Alonso Cano para mujeres en situación de exclusión social.

También está a disposición CEDIA Mujer, un centro de día y donde pernoctar para mujeres sin hogar y en el que la demanda ha subido un punto con respecto al año anterior.

Por su parte, la Casa Familiar Santa Zita es una vivienda temporal compartida para mujeres solas con hijos. "Se trata darles oportunidades para que se desenvuelvan de forma autónoma sin que se vulneren sus derechos por ser mujeres, se trata de 'caminar hacia la esperanza'", ha rematado la organización.