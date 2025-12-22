El 70.048, segundo premio, cae íntegro en la calle Barquillo y reparte 247,5 millones de euros

Comienza el sorteo de la lotería de Navidad 2025 - EUROPA PRESS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros.

El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.