Tercera celebración para Raquel: su cumpleaños, su jubilación y la venta del segundo premio íntegro

Empleada de la administración situada en la calle del Barquillo 10, celebra que han vendido el número 70048 correspondiente al Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Raquel, una de las loteras de la administración de Loterías ubicada en la calle Barquillo, 10, celebra este lunes su 68 cumpleaños, que se jubila este mes y que ha vendido íntegro el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el número 70.048.

La mayor parte de este segundo premio se ha vendido online y en concreto, ha viajado hasta los trabajadores de una empresa de Vigo, lugar de nacimiento de Raquel, que también sabe con certeza que ha vendido tres décimos del premio a un señor y una señora de la zona.

"Nunca me sentí tan famosa", ha subrayado Raquel con emoción tras 14 años trabajando en la administración, y sujetando con una mano su segunda botella de cava y con la otra un roscón de Reyes que ha repartido entre periodistas y el resto de loteros.

Madrid ha sido la primera en descorchar el champán este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en esta administración "de toda la vida del barrio", que ha vendido 198 series de este Segundo Premio y dado 247,5 millones de euros.

Esta administración se encuentra entre Gran Vía, el barrio de Chueca y la Plaza de Cibeles, y es una de las más transitadas de esta Navidad, aunque uno de sus loteros, Nacho, ha reivindicado en declaraciones a los medios que es "una administración de toda la vida del barrio".

"Los nietos vienen a comprar lotería con los abonos de los abuelos", ha destacado con ilusión y rodeado de decenas de cámaras. Sin embargo, ha reconocido que en la administración se vendieron como mucho 50 décimos, y el resto fue online.

El número 70.048 está dotado con 1.250.000 euros a la serie y fue cantado a las 09.21 horas en el sexto alambre de la primera tabla del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.