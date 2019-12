El 72% de los inmigrantes empadronados en la región trabaja, la mitad está indefinido y el 9% cobra 'en negro'

Actualizado 13/12/2019 18:59:14 CET

El 95% de los ciudadanos extranjeros están empadronados y el 35% posee la nacionalidad española

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El 72 por ciento de los inmigrantes empadronados en la Comunidad de Madrid trabaja y el 51 por ciento tiene contrato indefinido, frente al 36 por ciento tiene contrato temporal y el 9 por ciento que trabaja sin contrato, según indica la Encuesta Regional de Inmigración 2019 presentada esta mañana por el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad e Inmigración, Alberto Reyero.

Esta encuesta es una investigación que permite conocer la realidad de la población extranjera residente en la región y la situación de la integración de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid, mostrando además su evolución a lo largo de los años. El estudio se ha realizado entre los meses de mayo y junio de 2019.

El muestreo aleatorio estratificado ha incluido 3.100 entrevistas a personas de ambos sexos, entre 16 y 64 años de edad, de los diez países con mayor presencia en la Comunidad de Madrid: Rumanía, Marruecos, China, Colombia, Ecuador, Italia, Venezuela, Perú, República Dominicana y Paraguay; además de un apartado de países subsaharianos y otro general de otros países.

Según la encuesta realizada, el 72 por ciento trabaja, el 9 por ciento estudia y solo un 15 por ciento está actualmente desempleado. El 15 por ciento son autónomos, un porcentaje que sube en 5 puntos respecto a 2016,

El 17,9 por ciento trabaja en hostelería o es camarero; el 15,9 por ciento en fontanería, carpintería, pintura o electricidad; el 8,8 por ciento en la Construcción; el 7,2 por ciento es empleado de hogar; el 5,1 por ciento trabaja en una tienda; el 4,7 por ciento limpiando empresas; otro 4,7 por ciento en Administración; el 3,4 por ciento como empleado de almacén; el 3,2 por ciento en el cuidado del hogar; el 3,2 por ciento es peluquero; otro 3,2 por ciento es repartidor; un 2,5 por ciento es cocinero; y un 2,2 por ciento conductor.

Más de la mitad de los encuestados (53,3%) cobra más de 1.000 euros al mes, casi el doble que hace tres años. Los que cobran de 600 a 1.000 euros se sitúan en el 36,1 por ciento y menos de esa cantidad un 22,9 por ciento. Un 43 por ciento de los inmigrantes madrileños puede enviar ayuda económica a su familia en su país de origen, con distinta periodicidad.

Igualmente, aumenta el número de personas que trabajan en el hogar del inmigrante, de 1,9 en 2016 a 2,2 este año. Concretamente, en el 25,43 por ciento de los hogares trabaja una persona, en el 48,55 por ciento dos personas, en el 14,25 tres, en el 7,88 por ciento cuatro personas, en el 2,74 por ciento más de cuatro personas y en el 7,58 por ciento ninguna persona.

Tres de cada cuatro extranjeros encuestados vive de su trabajo; el 37,1 del trabajo de su pareja, hijos u otro familiar; el 10 por ciento de sus ahorros, el 6,4 por ciento de subsidios de desempleo propios o ajenos; el 2,1 de alquilar parte de su vivienda; el 1,9 por ciento gracias al apoyo económico de Servicios Sociales; el 1,7 por ciento por el apoyo de ONGs y el 1 por ciento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad (RMI).

Alberto Reyero ha destacado que "los datos demuestran que gran parte de los estereotipos sobre la población inmigrante en nuestra región son injustificados; no solo hacen a nuestra Comunidad más diversa, sino también más fuerte económicamente". Además, ha señalado que con ella "se desmitifica el bulo de que los inmigrantes no trabajan o que la mayoría lo hace en negro o que viven de las ayudas sociales".

Además, ha señalado que los inmigrantes contribuyen positivamente a la economía madrileña porque la gran mayoría trabaja, y la media de edad es más baja que la nacional, y aportan al consumo; mientras que el porcentaje de quienes reciben ayudas no es significante.

ESTUDIOS, FAMILIA Y VIVIENDA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES

El 45 por ciento de los extranjeros encuestados ha finalizado sus estudios de ESO o Bachillerato y un 16,8 por ciento tiene estudios universitarios. Un 16,6 por ciento cuenta con enseñanzas profesionales, un 10,4 solo tiene estudios Primarios, el 1,6 por ciento educación Infantil y un 6,9 por ciento no tiene estudios. Las nacionalidades con mayor nivel de estudios finalizados son la italiana, venezolana y china.

Preguntados por su situación familiar, un 56 por ciento está soltero y el 37 por ciento restante está casado, con pareja de hecho o conviviendo en pareja. El 4,4 por ciento está separado o divorciado.

El 49 por ciento tiene hijos, un porcentaje que sube 12 puntos con respecto a 2016, con una media de 2,2 hijos, que también aumenta. Concretamente, el 33,6 por ciento de los encuestados tiene un hijo, el 41,3 tiene dos, el 17,2 tiene 3, el 5,5 tiene 4 y el 2,1 por ciento más de 4.

En cuanto a la vivienda, casi la mitad de los extranjeros viven en una vivienda alquilada, el 20 por ciento lo hace en casa de familiares o amigos y 17 por ciento en una habitación arrendada y un 12,5 por ciento en casa propia comprada.

Un 60 por ciento de los inmigrantes madrileños afirma que no tiene dificultad para pagar la vivienda. No obstante, un 34,1 por ciento sí tiene dificultades, 8 puntos menos que hace tres años, y casi un 13 por ciento se ha retrasado para pagar la mensualidad de su piso.

REYERO: "LOS INMIGRANTES NO COLAPSAN LAS URGENCIAS"

En cuanto a los servicios de salud, en 2019 el más utilizado por la población extranjera ha sido el de Atención Primaria, si bien el 19 por ciento no ha utilizado ningún servicio de salud pública al no necesitarlo y solo el 8 por ciento ha acudido a las Urgencias. "Por tanto, los inmigrantes no colapsan las urgencias, es totalmente falso", ha apostillado el consejero.

Por otra parte, más del 40 por ciento de los extranjeros residentes en Madrid ha acudido a alguna entidad o asociación en el último año, entre ellas las de carácter deportivo, religioso, educativo o cultural.

Finalmente, 7 de cada 10 encuestados afirma que tiene intención de quedarse a vivir en nuestro país. Sobre este punto, el consejero ha afirmado que "Madrid demuestra, una vez más, su gran capacidad para acoger a personas de cualquier parte del mundo y ofrecerles un buen lugar para establecerse".

Reyero ha indicado que mandará los resultados de esta encuesta a todos los grupos políticos. "Todos los grupos tenemos que ser capaces de reflexionar sobre todos los puntos de vista y a partir de ahí tenemos que ser capaces de desterrar estos mitos y tratemos de ser rigurosos e informar de lo que es real y de lo que es una realidad inventada", ha concluido, sin querer referirse a ningún partido en concreto.

EL 35% DE LOS EXTRANJEROS TIENEN YA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

El informe desvela que 6 de cada 10 extranjeros llegaron a España entre 2001 y 2011, mientras que el 10,9 por ciento llegó entre 2016 y 2017 y el 15,2 por ciento en los últimos dos años.

Debido al largo tiempo que la mayoría ha estado viviendo en España, el 35 por ciento de los extranjeros tienen la nacionalidad española y un 18 por ciento la está tramitando en la actualidad. Además, el 40 por ciento de los encuestados afirma que la solicitará en el futuro, el 9 por ciento querría pero no puede, el 6,8 por ciento no lo hará porque si no perdería su nacionalidad. Solo un 20,9 por ciento no la quiere.

Por otra parte, el 90 por ciento de ellos está empadronado en el mismo municipio donde vive, un 4,5 por ciento en otra localidad y un 4,5 por ciento en ninguno. En 2016 había un 92,5 por ciento de empadronados en el mismo municipio en el que residen y algo más de un 3 por ciento no estaba censado.

El 72 por ciento de los encuestados piensa establecerse en España y el 21 piensa regresar a su país al jubilarse, en unos años o en breve. Mientras tanto, el 43 por ciento envía ayuda económica a su país de origen cuando puede (27%), mensualmente (12%), trimestralmente (2%) o anualmente (2%).