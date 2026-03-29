Archivo - Un autobús de la línea 001, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). Las líneas cero emisiones de EMT Madrid, la 001 (Estación de Atocha-Moncloa) y 002 (Puerta de Toledo-Argüelles), cumplen seis años con 16,4 millones de viajeros transportad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 98% de la población de la capital tiene acceso a una parada de transporte público en un radio de 300 metros, salvo en zonas de nuevos desarrollos o baja densidad con casas unifamiliares, según se desprende de los datos del Visor Diagnóstico del Ayuntamiento de Madrid, que permitirá simular escenarios futuros con la radiografía de la ciudad del momento.

Según estos datos municipales, en el distrito Centro la caída del tráfico motorizado ha sido del 25% en los últimos diez años, unido a que en las últimas décadas Madrid ha logrado reducir la intensidad del tráfico en todos los cinturones de su red viaria. Los mayores descensos se han registrado cuanto más cercanos al centro.

El Ayuntamiento también ha detectado que moverse andando o en bicicleta tiene más presencia en los barrios de la almendra central y en sectores del noroeste de la ciudad.

El Visor incluso confirma que las bibliotecas se distribuyen en la periferia, mientras que los espacios culturales de espectáculos se concentran en el distrito Centro. En cuanto a la sanidad, Madrid tiene 131 centros de salud, con la mayor dotación sanitaria en Salamanca, Puente de Vallecas y Carabanchel, y la menor en Centro, Retiro, Tetuán y Chamartín.

UNA CIUDAD ANALIZADA "AL MILÍMETRO"

El Consistorio recopila miles de datos más que describen a la ciudad "al milímetro" en el germen de la herramienta que permitirá planificar urbanísticamente el Madrid del futuro. Este instrumento digital se llama Simulador Estratégico de Ciudad y "ya dispone de la primera pata que lo compone para avanzar hacia un modelo urbanístico basado en datos, adaptativo y capaz de simular escenarios futuros para mejorar la toma de decisiones".

Se trata del Visor del Plan Estratégico Municipal, ya activo para uso interno del Ayuntamiento de Madrid, y que cuenta con el primer gran diagnóstico del término municipal. Con él, el Gobierno podrá "diagnosticar de forma más precisa los desafíos urbanos, detectar desequilibrios territoriales y evaluar el impacto de políticas públicas antes de aplicarlas".

Con esta iniciativa, "Madrid busca posicionarse entre las ciudades europeas más avanzadas en planificación urbana basada en datos y tecnología de vanguardia para reforzar su capacidad de anticipar retos como el acceso a la vivienda, la transición ecológica o las desigualdades territoriales", ha indicado el equipo de Carabante.

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, EL PRIMER PLAN NATIVO DIGITAL

El desarrollo de esta tecnología surge en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Municipal (PEM), que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997, concebido como "el primer plan nativo digital".

El Simulador se presenta como la piedra angular del PEM y su desarrollo completo se ha programado en tres fases. La culminación del Visor del PEM supone la finalización de la primera, permitiendo obtener un diagnóstico del estado de la ciudad en cada uno de los ocho retos establecidos en el PEM (modelo de ciudad, sociedad, vivienda, neutralidad climática, economía, movilidad, espacio público y cultura y patrimonio).

El diagnóstico se ha servido de la información del Visor, compuesto por un sistema con 190 indicadores urbanos que integra 134 conjuntos de datos procedentes de 37 fuentes oficiales como el INE, el Catastro, la Dirección General de Estadística, el Canal de Isabel II, el Registro de la Propiedad, de la Comunidad de Madrid y múltiples fuentes municipales como movilidad, vivienda, demografía, medio ambiente o actividad económica.

El Visor permite realizar una lectura multiescalar activa sin precedentes, analizando la ciudad desde el conjunto del municipio hasta el nivel de barrio, manzana o incluso parcela y visualizar los datos mediante mapas interactivos e indicadores urbanos.