Abandona Más Madrid el primer teniente de alcalde de Coslada pero rechaza apoyar una moción de censura con el PP

El primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Empleo de Coslada, Fernando Romero. - EUROPA PRESS

COSLADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Empleo de Coslada, Fernando Romero, ha anunciado este jueves su renuncia a seguir militando en Más Madrid --socio de Gobierno del PSOE-- y ha adelantado que, en estos momentos, negocia con los socialistas cómo quedaría el escenario de responsabilidades políticas en el Ejecutivo tras descartar apoyar una moción de censura con el PP, maniobra que ha tildado de "bulo".

El edil ha comparecido este jueves ante los medios para comunicar una decisión que, según ha remarcado, tenía tomada desde hace más de seis meses y que, a petición del alcalde, Ángel Viveros (PSOE), decidió posponer hasta la aprobación de presupuestos.

El concejal ha explicado que el motivo principal reside en las diferencias surgidas con la dirección regional de MM y el enfrentamiento con dos de las ediles del Grupo, María Paz Carretas y Sonia Murillo, adscritas a la órbita de Madrid.

Romero ha asegurado ante los medios que se ha sentido "acosado" y víctima de "bullying" por parte de su Dirección regional, merced a las actitudes y medidas que se adoptaron para apartarle del entorno político, según ha detallado. "No puede hacerse en un partido sin explicaciones y sin abrir un expediente", ha señalado.

NEGOCIACIONES

Además, ha apuntado a "presiones externas" para apartarle y "desestabilizar al Gobierno local" cosladeño. No obstante, ha asegurado que se ha sentido "respaldado" por el alcalde y ha avanzado que ambos están "negociando" y "viendo cómo va a afectar esta situación al equipo de Gobierno".

Mientras, ha tildado de "bulo" que iniciase conversaciones con el PP para firmar una moción de censura contra Viveros. De hecho, ha confirmado que en el expediente abierto por MM aparece que la dirección regional le expulsó por su presunto apoyo al veto, una moción de censura que, según ha incidido, "no se ha producido ni existe".

"Dicen que hay un documento por ahí firmado por mí, pues que lo enseñen", ha resuelto tras asegurar que "es un relato para esconder que está ocurriendo en MM".

Romero ha reiterado que desea acabar el mandato como concejal No Adscrito, pese a que ha admitido haber recibido proposiciones de otros partidos. El edil ha asegurado que su compañero, el concejal de Deportes, Luis Arteaga, también habría presentado su renuncia a MM.

SUSPENDIDO DE MILITANCIA HACE SEMANAS, SEGÚN MM

Mientras, la Regional de MM ha comunicado que Romero lleva semanas "suspendido de militancia por numerosas faltas graves del Código Ético de Más Madrid.

Así, fuentes internas han detallado que, en los últimos meses, se han recibido "denuncias internas" sobre Romero por hacer "oposición a las políticas de sus compañeras de Mas Madrid en Coslada, como la ZBE, o por negarse a defender las políticas de MM en Coslada como las de vivienda".

Además, le atribuyen medidas como que prohibiese a sus compañeras hablar con otros partidos o sindicatos y dar entrevistas "amagando con realizar una moción de censura que diese la alcaldía de Coslada a PP y Vox".

"Más Madrid sigue en el mismo lugar que en 2023 cuando se presentó en Coslada con la mirada puesta en mejorar la vida de los cosladeños. Los que tienen que explicar a los vecinos que confiaron su voto hace dos años son ellos", han detallado en alusión a Romero y Arteaga.

Tras ello, han apuntado que "nadie entiende como en un contexto con un Partido Popular que se encarga de dilapidar la sanidad pública como estamos viendo en Torrejón dos personas decidan cambiar de posición y realizar amagos de transfuguismo".

Por último, la formación ha confirmado que va a seguir "gobernando" en Coslada con Paz Garretas y Sonia Murillo como lleva realizando dos años, con "políticas útiles y sin perder la vista en lo verdaderamente importante".