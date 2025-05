Abraham Duarte será el nuevo rector de la Rey Juan Carlos tras ganar en segunda vuelta con el 50,76% del voto ponderado

García Muiña se ha quedado con el 45,27% del voto ponderado y el 3,97% restante ha sido en blanco

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Abraham Duarte será el nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), una de las seis públicas de la región, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta con el 50,76% del voto ponderado. Su rival, el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, Fernando García Muiña, ha cosechado el 45,27% del voto, mientras que el 3,97% restante ha sido en blanco, según ha informado la URJC este miércoles.

La votación comenzó este martes a las 9.00 horas y terminó a las 20.00 horas, cuando se cerraron las urnas y se inició el recuento de papeletas, que duró hasta pasada la medianoche. Los comicios se han llevado a cabo "con total normalidad y sin registrar incidencias", según el centro universitario.

En la segunda vuelta de las elecciones estaban llamados a participar los profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente, cuyo voto estaba ponderado con un porcentaje del 53%; el personal docente e investigador que no reunía los requisitos anteriores, con una ponderación del 15%; el alumnado, cuyo voto tenía un peso del 21%; y el personal de Administración y Servicios, con una ponderación del 11%.

Tras la publicación de los resultados provisionales, el siguiente paso es comprobar la validez de los mismos y, si no hay ningún contratiempo, Duarte, que es catedrático en Computación e Inteligencia Artificial, será nombrado rector el próximo 14 de mayo. Sustituirá a Javier Ramos, que ha ocupado el cargo desde marzo de 2017 y que no se puede volver a presentar, según se indica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), donde se recoge que los mandatos son "de seis años, improrrogables y no renovables".

Se cierra así un proceso electoral que se alargó, primero, porque ninguno de los dos candidatos llegó al 50% del voto ponderado en la primera vuelta --requisito imprescindible-- y, segundo, porque la convocatoria en segunda vuelta prevista para el 29 de abril se tuvo que aplazar debido al apagón producido en toda España.

En esta segunda vuelta, ya sin el requisito de llegar al 50%, el resultado ha mostrado una igualdad similar a la primera vuelta, aunque Duarte, que obtuvo un 46,6%, ha conseguido remontar la pequeña diferencia con García Muiña, que obtuvo el 49,11%.

NEGOCIACIÓN CON LA CONSEJERÍA

El ganador tiene que hacerse cargo ahora de la delicada situación financiera que afronta la Rey Juan Carlos, tal y como ha denunciado, junto a las otras cinco universidades públicas de la región, durante los últimos meses.

En este sentido, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los seis rectores están negociando un modelo de financiación plurianual que satisfaga a ambas partes para así incluirlo en la nueva ley de universidades que está elaborando el Gobierno regional y de la que ya se han conocido algunas pinceladas.