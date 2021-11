Aceptada por la Junta de Portavoces la Comisión de Estudio sobre residencias de Vox

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid y la Junta de Portavoces han calificado favorablemente la comisión de estudio para abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados en la Comunidad de Madrid, registrada por Vox, a la que PP no se opone porque son "minoría" pero considera que finalmente será una "comisión de investigación encubierta".

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que esta sea la tercera vez que presentaban la propuesta de comisión y haya salido adelante. Quieren estudiar de forma "constructiva" lo sucedido en estos centros y aportar "soluciones" para que "no vuelva a suceder".

Los grupos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han asegurado que la apoyarán aunque preferirían que fuera en formato de comisión de investigación. La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha indicado que no entienden "la postura de boicotear que se abriese" la comisión registrada por ellos cuando ahora presentan esta.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, considera que tiene que existir un órgano donde se puedan conocer lo que ha ocurrido aunque si fuera una comisión de investigación se podría analizar e investigar mejor lo sucedido; mientras que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, no entiende que un partido diga que no a una comisión de investigación y niegue a las familias esa "investigación" cuando la investigación interna de la Comunidad de Madrid "fue falsa".

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado que su grupo no ha votado a favor de esta comisión, pero que tampoco se ha opuesto en la Junta de Portavoces porque son "minoría". "Parece una comisión de estudio encubierta. Respetamos la decisión de la mayoría de Vox, junto con Más Madrid y PSOE y Unidas Podemos, que pretenden crear esta comisión de estudio. Somos minoría y no nos hemos opuesto a esa decisión pero no vamos a estar a favor de ninguna comisión de investigación prospectiva", ha zanjado.