Un acertante de Aracena (Huelva) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 11 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad madrileña de Leganés.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código FVW96909, ha sido validado en el Despacho Receptor nº99.680, situado en Plaza España, 2.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 11 de septiembre, ha estado formada por los números 39, 15, 7, 1 y 50. Las estrellas son 1 y 11. La recaudación ha ascendido a 60.963.144 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Austria.

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº75.625 de La Pineda-Vila-Seca (Tarragona), situado en Marcos Redondo, 3-A L-2.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº289 de Madrid, situada en Paseo de Extremadura, 156.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).