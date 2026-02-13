Activada la situación operativa 1 del Plan ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid

La Barranca, en Navacerrada - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la noche de este viernes la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid debido a la previsión meteorológica para las próximas horas, principalmente en zonas de la Sierra.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en la Sierra ante la previsión de rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Estará activo entre las 06.00 y las 15.00 horas de este sábado.

Ante esta situación, se recomienda evitar desplazamientos y actividades al aire en los municipios afectados. Si fuera imprescindible el uso del vehículo privado, se pide extremar la precaución y prestar especial atención en la entrada y salida de túneles.

Igualmente, se aconseja evitar transitar por zonas arboladas y bajo cornisas y retirar elementos inestables en las viviendas. Ante cualquier emergencia, se recuerda la necesidad de avisar al teléfono 1-1-2.