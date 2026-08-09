Activado el aviso amarillo este domingo por temperaturas de hasta 38ºC en el tercio sur de la región

Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este domingo por la tarde ante la posibilidad de que los termómetros alcancen los 38ºC en el tercio sur de la Comunidad de Madrid, mientras que en la Sierra se podrían registrar hasta 35ºC.

El aviso estará activo desde las 13 hasta las 21 horas, con una probabilidad de entre el 40 y 70% de que se cumplan las previsiones. En la zona de la Sierra los umbrales máximos se alcanzarán en la mitad sur de este área, según apunta Aemet en su página web.

A este aviso se le sumará una nueva alerta amarilla el lunes y martes en la misma franja horaria ante la previsión de temperaturas máximas que rondarán igualmente los 38ºC.