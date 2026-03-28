Activado el aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora este domingo en la Sierra

Archivo - Incidencias en Madrid provocadas por el viento, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este domingo en la zona de la Sierra de la Comunidad de Madrid, donde se podrán registrar rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En concreto, el aviso estará activo desde las 6 hasta las 21 horas de este domingo. Emergencias 112 ha informado ya a los ayuntamientos y los organismos afectados.

Entre las recomendaciones a los ciudadanos, se pide que extremen la precaución, que no transiten por zonas arboladas, que retiren elementos de balcones y terrazas que puedan caer a la vía pública y que extremen la precaución al conducir.