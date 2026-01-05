Activado el nivel amarillo por frío para la madrugada del martes en la Sierra ante mínimas de hasta 6 grados bajo cero

Archivo - Un hombre camina por la nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por nieve en la sierra de la Comunidad de Madrid ante la previsión de fuert - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por frío para la madrugada de este martes en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión de temperaturas mínimas de hasta 6 grados bajo cero para recibir la jornada de Reyes.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 09.00 horas, con riesgo bajo. Las previsiones apuntan a mínimas que alcanzarán los seis grados bajo cero en zonas de la Sierra.

La semana está marcada por la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado un descenso de las temperaturas, con ligeras nevadas este lunes en la Sierra, el área metropolitana y la zona sur de la región.