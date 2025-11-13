Activado el Plan de Nevadas 2025-2026 para garantizar la viabilidad y seguridad en la red de carreteras de la región

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha puesto en marcha el Protocolo de Coordinación de Actuaciones ante Nevadas para la campaña invernal 2025-2026, cuyo objetivo principal es el de garantizar la vialidad de la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid durante episodios de nieve o fenómenos meteorológicos adversos.

El dispositivo, permanecerá activo hasta abril del año que viene y contempla la coordinación entre la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, la Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), AENA y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otros organismos, según ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En plan establece tres fases operativas según la intensidad de la nevada. La primera de ellas es la alerta, que va acompañada de aviso meteorológico de riesgo amarillo, naranja o rojo, mientras que la segunda es la de preemergencia, que arranca con nevadas intensas y contempla el despliegue de maquinas quitanieves, esparcidores de sal y controles de tráfico.

Por último, la fase de emergencia se activa cuando la calzada ha quedado cortada o haya vehículos bloqueados, y para ella se activan recursos de Protección Civil y medios estatales para atender a conductores y peatones afectados.

Entre los tramos considerados críticos están el Puerto de Somosierra (A-1) y el Puerto de Guadarrama-Alto del León (N-VI), así como los accesos a Madrid, radiales, anillos de circunvalación y las vías hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Durante la campaña 2024-2025, el plan no se activó en la capital, registrándose incidencias únicamente en la Sierra de Madrid y en provincias limítrofes. La subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, ha destacado que la coordinación de todas las administraciones es clave para mantener la seguridad y la movilidad incluso en condiciones invernales adversas.