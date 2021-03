El acto homenaje en Atocha reivindica la construcción de la memoria permanente de las víctimas del 11M

Sindicatos critican que no haya "un perdón" diecisiete años después por el "doble calvario" de las víctimas

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices han conmemorado este jueves el 17º aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con un acto homenaje en la estación de Atocha en el que se ha reivindicado la construcción de la memoria permanente de las víctimas frente a los "ninguneos" y "obstáculos" para que se mantenga el recuerdo de lo sucedido.

El homenaje a los 192 fallecidos y 1.800 heridos en las cuatro explosiones que hubo en la capital se ha celebrado tras el paréntesis del año pasado como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Los asistentes han mantenido la distancia de seguridad para evitar contagios.

Al acto han asistido el presidente del Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento, Borja Fanjul, y el concejal de Centro, José Fernández, así como representantes de los grupos municipales y de los grupos parlamentarios. Además, la Comunidad de Madrid ha estado representada con la viceconsejera de Justicia, Interior y Víctimas, Yolanda Ibarrola, y la Comisionada para las Víctimas del Terrorismo, Rocío López Rolópez.

El tributo se ha abierto con una interpretación de Aria y Siciliana, de Johann Sebastian Bach, a cargo de Vicente Martínez López, catedrático de flauta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y se ha cerrado con una ofrenda floral en la cúpula de la estación de trenes, uno de los escenarios de los ataques Yihadistas.

En su intervención, el secretario general de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, ha destacado que el 11 de marzo es "un día de mucho dolor para la ciudad de Madrid y para la clase trabajadora". "Queremos acompañar y abrazar a las víctimas y que estén en la memoria permanente para que esto no se olvide", ha reseñado.

Cedrún ha subrayado que el terrorismo no solo se ceba con los países occidentales sino también con Oriente Medio, África y Asia. Igualmente, ha querido recordar a las víctimas de la pandemia y mostrar su solidaridad por las víctimas del "terrorismo machista" aludiendo al último caso de violencia de género en El Molar.

SIN UN PERDÓN 17 AÑOS DESPUÉS

Además, ha criticado que después de diecisiete años algunos aún "jalen" la denominada teoría de la conspiración, por lo que a su juicio deberían "pedir perdón" por "el doble calvario" que sufrieron las víctimas, recordando a Pilar Manjón.

Cedrún ha querido recordar a los afiliados que perdió ese día el sindicato, por lo que es un día para acompañarlos. "Hacemos este acto pensando en todas las víctimas y en solidaridad de todas las víctimas del terrorismo al ser el Día Internacional de las Víctimas", ha reseñado.

A continuación, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha querido condenar los atentados del 11 de marzo de 2004 y ha hecho un homenaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los equipos de Emergencias, a los taxistas, a los hospitales, a los sanitarios y a los vecinos de la ciudad de Madrid por su solidaridad en aquellos momentos y al frente ahora de la pandemia.

López Reillo ha señalado que es "hora de cerrar el capítulo de las indemnizaciones" y de reconocer las secuelas que sufren todavía muchas de las víctimas que sufrieron la barbarie terrorista. "Las víctimas se merecen la protección necesaria con ayudas", ha recalcado.

También ha cargado contra el expresidente del Gobierno José María Aznar al defender aún la teoría de la conspiración, lo que ha tachado de "increíble" al haber aún personas que quieran "sacar rédito político" de estos atentados.

Por su parte, Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, ha subrayado que trabajan para que la reforma de la Ley de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid no deniegue solicitudes de indemnización por unos requisitos de empadronamiento que consideran "injustos" al lesionar derechos fundamentales.

"Pasados diecisiete años, la construcción de la memoria es otra tarea necesaria para que no se produzcan actuaciones como la llevada a cabo por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix con el traslado y modificación del Monumento homenaje a las víctimas del 11M, que cambien de lugar y en 2018 ponen una chapa de 200 guardias civiles asesinados por ETA", ha reseñado calificando estos hechos de "falta de respeto" a ambas víctimas.

También ha querido traer el discurso que iba a pronunciar el año pasado cuando el acto se suspendió por la deriva de la pandemia del covid en relación a las críticas a la teoría de la conspiración.

"No es fácil la construcción de la Memoria del 11M. Muchos son los obstáculos y ninguneos y no muy lejos de aquí hay otro ejemplo de ocultamiento del 11M", ha indicado en relación al Bosque del Recuerdo, situado en el Parque de El Retiro al no hacer ninguna alusión a las víctimas del 11M. "Una caseta cerrada, un 11M omitido", ha dicho.