Un acto rinde homenaje el domingo a las Brigadas Internacionales en el 85 aniversario de la Defensa de Madrid

Tendrá lugar a las 11,30 horas en el monumento a las Brigadas Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

El Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, junto a otros colectivos, conmemorarán el próximo domingo 7 de noviembre la Defensa de Madrid en la Guerra Civil española, en su 85 aniversario, así como la creación de las Brigadas Internacionales, "reivindicando el legado de aquellos jóvenes que vinieron a España a combatir el fascismo, conformando así el hito de la solidaridad internacionalista".

"Este aniversario se da en un contexto político complicado y cargado de preocupación. Los discursos de odio difundidos por la extrema derecha con la inacción, cuando no connivencia de otros actores políticos, están poniendo en peligro los valores democráticos que tantos años, y tanto sufrimiento, han costado recuperar. Esos mismos valores son los que nuestros compañeros, nacionales e internacionales, no dudaron salir a defender, dejando atrás su tierra, familia, amigos, trabajo y dando, incluso, hasta la propia vida. Lo que significaron sus luchas y por qué lo hicieron, no debe caer en el olvido", señalan los organizadores.

El acto consistirá en un paseo por los lugares de las Brigadas Internacionales en la Ciudad Universitaria a las 11,30 horas y a las 13 horas varias organizaciones memorialistas, políticas, sindicales y sociales se reunirán en el monumento a las Brigadas Internacionales para rendir homenaje a quienes defendieron Madrid de las garras del franquismo.

Contará con la intervención de Almudena Cross (AABI), Juan Jesús Molina (Foro por la Memoria), así como representantes del Encuentro de la Memoria, PCM, sindicatos, entre otros. De UGT, intervendrá el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y asistirá junto al Vicesecretario general de este sindicato en Madrid, José María Hernández.

"Con este acto se quiere rendir homenaje a las personas que, con un enorme sacrificio personal que en muchos casos les costó la vida, dieron un paso al frente para defender los valores democráticos amenazados décadas por el golpe de estado fascista. Homenaje a muchas personas que eran sindicalistas, hombres y mujeres de UGT, que perdieron la vida en la Defensa de Madrid al enfrentarse al alzamiento militar contra la Constitución, el Gobierno legítimo surgido de las urnas y la democracia", ha señalado la Unión General de Trabajadores de Madrid en una nota de prensa.

Han señalado también que en el acto homenajearán a fusilados y represaliados durante la Guerra Civil y también durante décadas tras la finalización de la contienda y durante la dictadura de Franco. "Para recordar, porque no podemos olvidar, a los hombres y mujeres que siguen enterrados en fosas comunes, mientras los familiares reclaman la recuperación de sus cuerpos y el reconocimiento de su sacrificio por la democracia, la libertad y el progreso", han señalado.