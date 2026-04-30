El actor Héctor Alterio será recordado en Madrid dando nombre a una zona verde en el parque forestal de Pinar del Rey

Archivo - Héctor Alterio interpresta 'Una pequeña historia' - JESUS GARCIA SERRANO - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Héctor Alterio será recordado en el callejero de Madrid al dar nombre a una zona verde en el entorno del parque forestal de Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Responde a una propuesta realizada por la Junta de Distrito, moción que fue aprobada en el Pleno de febrero. Sanz ha recordado "el legado de uno de los intérpretes más influyentes de la escena contemporánea, con obras de innumerable calidad". El argentino Hector Alterio falleció en Madrid el 13 de diciembre de 2025 a los 96 años.

"Alterio además mantuvo una vinculación muy estrecha con el distrito de Hortaleza, donde residió durante mucho tiempo y donde participó también activamente en la vida social del distrito y, por lo tanto, es allí donde se ha querido tener este homenaje a este importantísimo actor", ha trasladado la también vicealcaldesa.