El acuerdo marco para la prestación de tratamiento de protonterapia queda desierto al no presentarse ninguna oferta

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El contrato para el acuerdo marco del tratamiento de Protonterapia a los pacientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de la Comunidad de Madrid ha quedado desierto al no haberse presentado ninguna oferta

Valorado en 1.905.296 euros y con vigencia de un año, este contrato tiene por objeto fijar las condiciones, tanto clínicas, como económicas y administrativas, para la prestación de este tratamientos contra el cáncer a centros privados.

Según la documentación consultada por Europa Press, el número de tratamientos previstos sería de 52 (60% de ellos pediátricos y el 40% restante en adultos), en base a los datos de los últimos años (60 en 2022, 44 en 2023 y 52 en 2024).

Actualmente, dos centros en España, ambos en Madrid, cuentan con los aparatos e instalaciones necesarias para prestar este tipo de terapias avanzadas, incluidas en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de Quirónsalud, en Pozuelo, y la Universidad de Navarra, en la capital.

El Gobierno y siete Comunidades Autónomas, incluyendo Madrid, firmaron en octubre de 2021 un acuerdo de colaboración con la Fundación Amancio Ortega Gaona (FAO) para la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. En concreto, a la región se le asignaron dos de los diez equipos donados por la fundación, que ya se están instalando en los hospitales La Paz y Fuenlabrada.

Actualmente, se están llevando a cabo los proyectos técnicos para la construcción de los edificios específicos necesarios (búnkeres) para la instalación de estos dos equipos. En el caso de La Paz, se han destinado 16,5 millones de euros para construir la nueva unidad, que se ubicará junto al actual edificio de extracciones y se integrará plenamente en el entorno del hospital.

En el de Fuenlabrada, la inversión asciende a 11,1 millones de euros. Los trabajos comenzaron en verano de 2024 y está previsto que pueda prestar servicio en 2027.

Hasta que dichos equipos estén instalados, el Sermas debe financiar los tratamientos de protonterapia realizados en los hospitales privados, dado que se incluye en la Cartera de Servicios comunes de Atención Especializada.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que, en cualquier caso, este servicio se sigue prestando con normalidad, de modo que todos los pacientes que lo precisen pueden acceder a este tipo de terapias avanzadas.

Fuentes del departamento que dirige Fátima Matute han recalcado a Europa Press en que es la Comunidad de Madrid quien corre con el coste de los mismos y han remarcado que desde el Gobierno regional se trabaja para poder volver a ofertar este acuerdo marco de nuevo próximamente.