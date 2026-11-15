Un acusado se enfrenta a 52 años de prisión por un atropello mortal de un joven tras una pelea en una discoteca en Sanse

Archivo - Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Nov. (UROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 52 años de prisión para un hombre acusado de atropellar con su coche de forma voluntaria a un joven de 24 años con el que había mantenido un altercado en una discoteca y al que arrastró durante "al menos" cuatro metros para huir a continuación a bordo del vehículo.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato consumado, dos de tentativa de asesinato y uno de conducción temeraria. El juicio arrancará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la Fiscalía, en la madrugada del 1 de junio de 2024 el acusado se dirigió a una discoteca de San Sebastián de los Reyes donde mantuvo un altercado con un grupo de personas momentos antes del cierre del local. A continuación, acudió a recoger el coche que había dejado aparcado en las inmediaciones de la zona hasta llegar al parking situado justo enfrente de la discoteca".

Una vez allí reinició la macha "de forma brusca con un fuerte acelerón del motor a sabiendas de la presencia de las personas allí congregadas por el cierre del local", y atravesó la zona ajardinada y la mediana antes de acceder a la parte superior del parking. Allí se encontraban conversando dos de las personas con las que había mantenido el altercado "contra quienes dirigió el vehículo con plena voluntad de causarles la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera, arrollándoles por la espalda, mientras se hallaban desapercibidos".

El acusado, sin embargo, no consiguió su propósito inicial puesto que D. M.L. intentó apartarse, golpeando para ello el capó del coche con las manos y saltando hacia un lateral para evitarlo "corriendo a resguardarse entre dos coches". Mientras, a H. C. F. R. también le dio tiempo para apartarse corriendo "golpeándose las rodillas contra los arbustos próximos".

Acto seguido, C. R. A. J. condujo el coche a gran velocidad obligando a varios jóvenes a apartarse de su camino, recorriendo unos metros más hasta que realizó un violento giro en trompo de 180 grados en la explanada para regresar velozmente hacia la zona más baja del aparcamiento donde se encontraban S. D. M. y F. P., dirigiendo el vehículo hacia el primero de ellos "sin reducir la velocidad ante su presencia, con plena voluntad de causarle la muerte o asumiendo la posibilidad de que ello sucediera, arrollándole por la espalda sin que tuviera oportunidad de evitar el atropello".

Tras el primer impacto entre el vehículo y S. D. M., el joven cayó al suelo por delante de la posición del vehículo, quedando debajo del mismo y en esa situación el acusado volvió acelerar el vehículo "arrastrándolo al menos 4 metros subiéndose la mediana, sobrepasando el bordillo, la acera y la zona ajardinada" para después huir "rápidamente tomando la primera salida hacia la calle".

A consecuencia del impacto la víctima falleció al momento por un shock hemorrágico traumático causado por el politraumatismo sufrido en el atropello.