Adjudicadas las obras de demolición de varios inmuebles para arrancar Nuevo Barrio Campamento de Madrid

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, ha adjudicado la licitación del contrato de obras de demolición de varios inmuebles en el marco de la actuación residencial Nuevo Barrio Campamento de Madrid, que contempla la construcción de al menos 10.700 viviendas a precios asequibles en el suroeste de Madrid.

En concreto, el Consejo de Administración de Sepes ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato a la empresa Construcciones Arribas Gozalo S.A. por un importe de 1.446.348,04 euros (IVA incluido) y contempla tanto las demoliciones como la gestión de residuos.

En el interior del ámbito de Campamento aún se encuentran numerosas construcciones militares, algunas de ellas con un régimen de protección patrimonial y otras, la mayoría, sin uso ni valor reseñable, entre las que se encuentran 57 edificaciones de diferente naturaleza, según ha explicado el Ministerio en un comunicado.

Así, los trabajos comprenden tareas de demolición sobre 37 edificios en desuso o naves destinadas a almacenamiento o labores logísticas de acuartelamiento, 10 garitas de vigilancia y 10 cerramientos que delimitan el perímetro del recinto interior.

Las obras de demolición previstas facilitarán el inicio de los trabajos de urbanización, cuyo proyecto fue aprobado inicialmente el pasado mes de febrero, así como las bases y estatutos de la Junta de Compensación, tras la documentación aportada por Sepes, entre la que está el convenio para el soterramiento de la A-5. En cualquier caso, se está a la espera de su aprobación definitiva, necesaria para dar continuidad a las obras que comenzarán con estas demoliciones.

PISTOLETAZO DE SALIDA AL PROYECTO

Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez se ha destacado que con estas obras de demolición se avanza en la actuación de regeneración urbana pública "más importante a nivel estatal", con más de 211 hectáreas que albergarán más de 10.700 viviendas a precios asequibles en el suroeste de Madrid.

Según explica, el proyecto de urbanización de Nuevo Barrio Campamento recoge los principios fundamentales de un urbanismo acorde con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española, generando ámbitos de convivencia más amables, acogedores y seguros.

Las viviendas se construirán en el 25% del suelo disponible, el 75% restante será para usos públicos: equipamientos, calles, espacios de disfrute para la ciudadanía y zonas verdes que facilitarán la cohesión social. Una actuación que se desarrollará de acuerdo con los parámetros de calidad de la arquitectura y con una apuesta por las energías renovables, la descarbonización y la movilidad sostenible.