La Aemet activa este miércoles el aviso amarillo por calor en Sur, Vegas y Oeste y otro por tormentas en la Sierra

Archivo - Una joven toma el sol en un parque de Madrid, a 23 de junio de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva los avisos por calor para este miércoles en gran parte de la Comunidad de Madrid excepto en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, que permanecerán en nivel amarillo con valores de 36ºC. Además, también habrá otro aviso de nivel amarillo por tormentas en la Sierra.

La región vivirá así una jornada de cierto alivio térmico en medio de una ola de calor que continúa, con máximas que volverán a subir previsiblemente el jueves.

El adverso por calor permanecerá vigente desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas. Por su parte, el aviso por tormentas en la Sierra estará activo desde las 14.00 hasta las 22.00 por un episodio de tormentas acompañadas por rachas muy fuertes de viento y probabilidad de granizo.

La previsión meteorológica en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta a unas temperaturas en descenso sin descartar lluvias fuertes en algunas zonas, más probables en la Sierra.

En el caso de las mínimas la bajada se notará menos, pero en el de las máximas será más acusada, aunque seguirán siendo especialmente altas en el sur. Los cielos comenzarán el día despejados, pero a partir del mediodía aumentará la nubosidad, lo que provocaría las precipitaciones. El viento soplará flojo y pueden darse rachas muy fuertes donde se produzcan tormentas.

Los termómetros oscilarán entre los 24ºC y los 35ºC en Madrid; los 21ºC y 37ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 38ºC en Aranjuez; 20ºC y los 34ºC en Collado Villalba; los 22ºC y los 35ºC en Getafe y 22ºC y los 36ºC en Navalcarnero.