La Aemet emite aviso amarillo por lluvias esta tarde en el centro y sur de la región

Archivo - Varias personas caminan con paraguas el día en que han puesto en aviso amarillo a la Comunidad de Madrid por tormentas y lluvias, a 2 de mayo de 2022, en Madrid (España). La bajada de temperaturas para este 2 de mayo de manera generalizada en Es - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este miércoles de la activación del aviso amarillo por precipitaciones a lo largo de esta tarde tanto en la zona centro como en el sur de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el adverso estará activo hasta las 20 horas en toda la Zona Metropolitana y Henares, así como en el Sur, Vegas y Oeste de la región, donde se podrían llegar a alcanzar los 40 milímetros de precipitaciones.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), por su parte, ha trasladado esta información a los ayuntamientos y organismos oficiales de la región, según han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.