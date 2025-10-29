Archivo - Afecciones al tráfico en la N-6 en Alpedrete y Collado hasta diciembre por las obras del viaducto sobre la AP-6 - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las obras de rehabilitación del viaducto sobre la autopista AP-6, en el entorno del kilómetro 42,5, en el municipio de Guadarrama, unos trabajos que provocarán estrechamientos y desvíos de los carriles de la N-6 hasta diciembre en el entorno de Alpedrete y Collado Villalba.

Los trabajos, adjudicados en septiembre y licitados en octubre del año pasado, han comenzado por la reparación, impermeabilización y mejora del drenaje de la parte superior del tablero. El presupuesto de la actuación es de 473.957 euros (IVA incluido), ha apuntado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Posteriormente, se llevarán a cabo trabajos de reparación y refuerzo de las pilas y de saneo de la parte inferior del tablero. Estos trabajos conllevarán estrechamientos en el carril de las vías de servicio de la autopista AP-6 y cortes de carril en el tronco de la autopista según las distintas zonas de actuación.

Mientras duren los trabajos, la precaución debe ser máxima y debe atenderse a la señalización de obras, junto con el cumplimiento de las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), visibles en sus carteles luminosos de señalización variable. La planificación podrá verse alterada en caso de condiciones meteorológicas adversas.

A finales del año pasado se adjudicaron, por más de 1 millón de euros, los trabajos para reducir el ruido de la AP-6 en Collado Villalba, Alpedrete y Guadarrama. Estas obras se financian con cargo a los fondos europeos NextGenerationUE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.