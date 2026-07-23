Afectadas las líneas de autobús 541, 545, 546, 547 y 548 por el incendio en Villa del Prado, que ha cortado la M-507

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel
Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 23 julio 2026 16:38
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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 541, 545, 546, 547 y 548 de los autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han quedado afectadas este jueves por el corte de la carretera M-507 debido al incendio forestal originado en Almorox (Toledo) y que pasó a la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasladado el CRTM a través de sus redes sociales, donde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite desplazamientos innecesarios por la zona afectada y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

El incendio originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la región, y aunque los trabajos de extinción han avanzado por la noche, el viento del mediodía y la previsión para esta tarde elevan la preocupación.

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