Afectadas las líneas de autobús 541, 545, 546, 547 y 548 por el incendio en Villa del Prado, que ha cortado la M-507

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 541, 545, 546, 547 y 548 de los autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han quedado afectadas este jueves por el corte de la carretera M-507 debido al incendio forestal originado en Almorox (Toledo) y que pasó a la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasladado el CRTM a través de sus redes sociales, donde ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite desplazamientos innecesarios por la zona afectada y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

El incendio originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la región, y aunque los trabajos de extinción han avanzado por la noche, el viento del mediodía y la previsión para esta tarde elevan la preocupación.