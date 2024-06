Afectados por 7B de Metro en San Fernando planean una "gran movilización" en otoño en Madrid para pedir soluciones

Más Madrid visita la zona para trasladar su apoyo a los daminificados por los nuevos derribos



MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares tienen previsto llevar a cabo una "gran movilización" en el centro de la capital el próximo otoño para reclamar a la Comunidad de Madrid "soluciones inmediatas" para esta situación, con la reclamación de un Pacto de Estado similar al firmado para la Cañada Real Galiana.

Así lo ha indicado el portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, Alejandro Escribano, en declaraciones a los medios durante una visita a la zona afectadas por las obras junto a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la diputada de este partido María Acín.

Durante su intervención, el portavoz de la plataforma ha apuntado que la intención de los afectados en continuar con las movilizaciones para seguir denunciando "el despropósito" que ha generado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para las familias afectadas en este municipio y, en este marco, ha avanzado que tienen previsto llevar a cabo una nueva movilización en la capital "en septiembre u octubre".

"Iremos a Madrid, al corazón otra vez de la capital, a decirle al gobierno de la Comunidad de Madrid que San Fernando de Henares, ese municipio de la periferia, puede concentrarse en la Plaza del Sol y que reclama soluciones inmediatas. Aunque seamos un municipio de periferia, que estemos fuera del M30, somos madrileños, somos ciudadanos españoles y tenemos los mismos derechos, que no somos ciudadanos de segunda, aunque no vivamos en el barrio Salamanca", ha explicado.

Precisamente, los vecinos de esta localidad se concentraron la noche de este lunes en la calle Pablo de Olavide, donde se encuentra el inmueble que ya cuenta con el decreto del Ayuntamiento para ser derruido, en apoyo a las familias "que van a ver reducidas sus viviendas a arena y polvo" por culpa "de una negligencia de gestión de la construcción del Metro en San Fernando de Henares pero también por una negligencia de gestión en la problemática social derivada de esta negligencia técnica".

En concreto, la Comunidad de Madrid tiene previsto iniciar en los próximos días la demolición de tres nuevos edificios, con 32 viviendas, los ubicados en la calle Pablo de Olavide (del 1 al 11, con 14 viviendas afectadas) y en la calle Rafael Alberti, números 7 (portales 3 y 4, con 16 viviendas afectadas) y 9 (con dos viviendas afectadas).

En la misma línea, el portavoz de la plataforma ha insistido en que se trata de "una negligencia que no tiene presentes en España". "Ninguna administración pública en los últimos años en España, en las últimas décadas, ha hundido un municipio de 36.000 habitantes con una infraestructura pública; además haciendo uso de ella de forma absolutamente partidista, como está demostrado desde el punto de vista judicial, con lo cual la situación que tenemos es gravísima", ha recalcado.

En este marco, ha exigido "soluciones inmediatas" para los afectados y ha vuelto a reclamar un Pacto de Estado similar al firmado para la Cañada Real Galiana "que integre a todas las administraciones" --Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno central-- y permita "devolver el parque urbanístico de nuestro municipio a las familias afectadas" y que dé "una solución técnica definitiva para esta pesadilla".

Escribano ha cargado contra "la narrativa" que desde el Gobierno autonómico ha tratado de instalarse de que la situación es mucho mejor ahora que hace un año. "Esto lo están diciendo todas las administraciones, incluida nuestro propio Ayuntamiento, y esto es falso", ha hecho hincapié el portavoz, que ha explicado que más que indemnizaciones lo que quieren los vecinos es una casa.

Según su versión, ahora mismo "hay más casas afectadas, más familias afectadas, y las administraciones no están dando la solución" sino que "están yendo a su interés particular, como administración, como partidos que dominan una administración, pero no poniendo en el centro las necesidades de los afectados".

En la misma línea, ha recordado que esta problemática no afecta únicamente a las viviendas que están en las cercanías de las zonas más dañadas sino también a los vecinos cuyas casas están devaluadas. "Ellos no tienen ninguna indemnización", ha subrayado.

En el marco de una reunión con el consejero de Vivienda, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha insistido también en la "importancia de la rehabilitación de aquellas viviendas que sufren afecciones y daños" debido a la problemática creada en la ciudad por el suburbano.

APOYO DE MÁS MADRID

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha puesto a disposición de los afiliados a los cargos públicos de la formación --tanto locales, como regionales y estatales-- para "apoyar todas las demandas que reclaman las familias".

"Desde realojos voluntarios hasta indemnizaciones justas y ampliar esa zona cero que deja afuera a tantas familias de esa realidad tan pequeñita que está contemplando el Gobierno de la señora Ayuso", ha lanzado Bergerot, quien ha insistido en la gestión "negligente" de la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre, en cuya etapa se construyó la línea 7B de Metro de Madrid.

Por su parte, la portavoz de la formación en la Comisión de Transportes de la Asamblea, María Acín, ha calificado de "opaca" a la Comunidad de Madrid, a quien ha acusado de no aportar los datos de las mediciones en el terreno, de la inversión efectuada en el municipio ni de los informes técnicos. Ha recalcado que es "expansivo" el problema pese a la intención del Ejecutivo regional de decir que "se ha parado".

El portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro ha recalcado que Más Madrid es y ha sido "una pieza fundamental" para los afectados, recordando que llevó esta problemática tanto a la Asamblea madrileña como al Congreso de los Diputados, a través de Sumar, y colaborar para ese Pacto de Estado.

La Cañada Real es un pacto que lo que hace es levantar vivienda, levantar mucha vivienda pública, además, precisamente para las familias. Un régimen de alquiler, en nuestro caso, sería para concederlas a las familias. Esto ya se ha hecho, por cierto, en el año 2005 en Barcelona, con lo cual no es una medida novedosa, es simplemente dar la solución correcta. Entonces, ahora mismo lo que estamos pendientes es del PSOE", ha indicado.

Al hilo, ha indicado que están a la espera de una reunión con el PSOE y la Delegación del Gobierno para abordar esta cuestión, aunque de momento no han tenido respuesta por parte de ninguna de ellas. "Estamos bastante sorprendidos cuando, además, el PSOE ha sido muy insistente bastantes meses atrás en que esta problemática tenía que tener una solución inmediata y que ellos iban a estar para dar todo lo posible. Ahora mismo todo lo posible es sentarse a hablar de un Pacto de Estado, y esto no está pasando", ha resaltado.