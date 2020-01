Afectados del Ivima acusan a Ayuso de defender "solo el interés del fondo buitre" al recurrir la sentencia del TS

Publicado 15/01/2020 15:26:03 CET

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) han acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de defender "solo el interés del fondo buitre" al recurrir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado noviembre que ratificaba la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros.

Según ha explicado en un comunicado, el recurso de la Abogacía General del Ejecutivo autonómico la han recibido con "enorme malestar e indignación", ya que "en vez de atender la demanda de las miles de familias madrileñas damnificadas" han decidido "prolongar su sufrimiento".

Ante esto, han censurado la "falta de humanidad" del Ejecutivo autonómico y han asegurado que no pararán hasta que "resarzan todo el daño" y que las viviendas vuelvan al parque público.

"Señora Ayuso, dicen que gobiernan para todos los madrileños, debe ser que nosotros no lo somos. Vendieron las casas que el Ivima nos había adjudicado, valorando más el dinero que las vidas de las personas que estaban dentro. Nosotros no importamos, los pobres no deben de gustarles", arranca el comunicado emitido por la AVVI, quien concluye que el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso "gobierna para los fondos buitre, que esos sí son buenos madrileños".