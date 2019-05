Afectados por Madrid Central concluyen que el 53,9% de empresas de Centro destruyeron empleo en el primer trimestre

Publicado 08/05/2019 13:22:56 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por Madrid Central ha concluido que el 53,9 por ciento de las empresas del distrito Centro han destruido empleo o han reducido las jornadas de sus trabajadores durante el primer trimestre de 2019, tras realizar una encuesta a 256 sociedades.

Según los datos presentados por la plataforma este miércoles, la actividad económica de las empresas ha caído un 9,4 por ciento en el distrito Centro y un 77,3 de ellas ha perdido dinero en comparación con el primer trimestre del año pasado.

Así, han realizado un estudio de comparación de las declaraciones del IVA para analizar los resultados en colaboración con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), del que han extraído que el 44,92 por ciento de las entidades analizadas reflejan en sus declaraciones pérdidas superiores al 10 por ciento.

Por sectores económicos, el más perjudicado ha sido el comercio de proximidad ya que ha presentado, según la encuesta, un retroceso de su actividad económica del 11 por ciento. Los agentes comerciales, por su parte, es el segundo sector más afectado con una caída del 9,8 por ciento.

Además, según han indicado, la hostelería ha caído un 9,1 por ciento en su facturación, que afecta al 73,3 por ciento de las empresas y el transporte de personas y mercancías han bajado su volumen de negocio en un 8,3 por ciento.

Al preguntar a las empresas por los efectos secundarios de la implantación de Madrid Central, la mayoría ha coincidido en que las medidas afectan de forma "bastante o muy importante" a los clientes a la hora de decidir acudir al centro, en un 75,3 por ciento.

En segundo lugar, el 64,2 por ciento de los encuestados han considerado que Madrid Central genera "importantes sobrecostes", seguido de "problemas de abastecimiento" en un 58,2 por ciento.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras y portavoz de la plataforma, Paco Carmona, ha considerado que este análisis sirve para comprobar "realmente" lo que han facturado los comercios y basarse en "cifras reales". Así, ha afirmado que "la mayoría de la gente" está dispuesta a demostrar que "no es verdad" lo que han asegurado desde la administración municipal que sostienen que "ganan un montón".

Además, ha mantenido que el comercio "ha bajado" dependiendo de las zonas y los sectores de un cinco a un veinte por ciento. En este sentido, ha apuntado que la administración municipal sostiene que generan beneficios del 25 por ciento que "ya los quisieran siempre".

Por último, el portavoz ha asegurado que no están en contra de Madrid Central, pero que está "muy mal implantado" y que están dando un mensaje a la población de que "no vengan al centro". "Si paseáis por la M-30, veis los carteles en los que ponía que habían accesos indebidos al centro", ha señalado. Ante esto, ha insistido en la necesidad de poner los medios necesarios para "mitigar la espantada de gente que no quiere venir al centro" y "hacerlo bien", aunque ha sostenido que "el daño ya está hecho" para algunos comerciantes.