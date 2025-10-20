Agentes Forestales interceptan a un cazador con un rifle con silenciador en un coto de caza Chapinería

Coche de Agentes Forestales con un rifle con silenciador incautado en Chapinería - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han informado de la reciente interceptación de un cazador que portaba un rifle con silenciador dentro de un coto de caza en el término municipal de Chapinería.

El uso de armas con silenciador en cotos de caza está prohibido, según ha destacado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su perfil oficial en la red social 'X', que anima a alertar de cualquier posible "actividad sospechosa" en el entorno rural.

Según la legislación madrileña, está prohibido el uso de medios no autorizados para la caza, algo que queda tipificado como una infracción "muy grave" y contempla la incautación del arma, así como una posible sanción económica.