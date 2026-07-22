Agotadas en poco más de una hora las entradas para el Festival del Eclipse en Buitrago del Lozoya

Archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la mañana de este sábado ha sido posible observar desde España un eclipse parcial de Sol. Este fenómeno, que - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Eclipse, organizado por el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y la Comunidad de Madrid para el 12 de agosto, ha agotado en poco más de una hora las 3.000 entradas gratuitas que el Consistorio ponía a disposición de los madrileños este miércoles a las 10 horas.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que apuntan a que a las 11.20 horas ya no quedaban entradas disponibles para el evento, que tendrá lugar en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo.

El evento que cuenta con el patrocinio del programa Pueblos con Vida, y permitirá a los madrileños disfrutar de actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares, así como de 'foodtrucks', música, juegos infantiles y talleres durante todo el día.

Los ciudadanos también podrán disfrutar de la exposición Trío de Eclipses que ha cedido la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y que ya pudo verse por primera vez en la Feria de la Ciencia. La muestra está configurada con paneles divulgativos sobre la relevancia histórica, científica, social y artística de este fenómeno astronómico.

Más allá del festival, el fenómeno astronómico histórico, que no se veía desde la Península Ibérica desde el año 1905, se podrá seguir desde 51 puntos habilitados por la Comunidad de Madrid con la participación de monitores y expertos.

En total, podrá observarse en 93 localidades de la región repartidas entre las zonas norte y este, desde las 19.30 horas, alcanzando su visión total alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo con la puesta de sol.