Aguado acusa a PP y PSOE de impedir que arranque la comisión de universidades: "Es más urgente tapar sus vergüenzas"

Publicado 17/12/2018 16:52:16 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado este lunes a PP y PSOE de aliarse para impedir que se ponga ya en marcha la comisión de investigación de universidades, algo que a su juicio impiden para "tapar sus vergüenzas".

La comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid no arrancará con su primera sesión hasta febrero al no considerarse de "urgencia" por PP y PSOE y al no haberse entregado un plan de trabajo, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así, fuentes socialistas consideran que "no es tan urgente como para habilitar fechas en periodos festivos" como Navidad o en periodo inhábil, enero, mes en el que ya se celebrará el Pleno Monográfico sobre Igualdad y Feminismo a petición de Podemos.

"PP y PSOE se alían para impedir la puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre corrupción universitaria. No es urgente, dicen. Es más urgente tapar sus vergüenzas", ha escrito en su perfil de Twitter el portavoz de los 'naranjas' en la Asamblea.

Por ello considera que si se quiere "reformar las universidades", Cs tiene que ganar en los próximos comicios. Aguado ha acompañado su mensaje con el hashtag '#bipartidismo'.