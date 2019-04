Aguado apuesta por utilizar las estadísticas de Big Data de empresas tecnológicas para diseñar infraestructuras

Publicado 03/04/2019 14:00:08 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apostado este miércoles por utilizar las estadísticas de Big Data de las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones para mejorar los servicios públicos madrileños, como es el caso de la movilidad o el diseño de infraestructuras.

Así lo ha indicado Aguado, en declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones de Orange en Madrid en Pozuelo, empresa que ha definido como una "de las más punteras" en telecomunicaciones y tecnológicas "de Madrid, de España y del mundo".

Durante su visita a Orange les han hablado de Big Data, la gestión cualitativa, los datos de los consumidores, la gestión personificada o individual de sus costumbres y aficiones y cómo se puede todo eso agregar de manera "confidencial y anónima" para hacer inversiones políticas "que tengan sentido, sean eficientes y presenten servicios adecuados a los madrileños".

"Hasta ahora la administración pública y la tecnología están a años luz. Si en la Comunidad se hubiera utilizado la estadística del Big Data en últimos años y todo lo que aporta la tecnología y las telecomunicaciones, no se habrían llevado a cabo obras tan ruinosas como el tren de Navalcarnero a Móstoles, la Ciudad de la Justicia, el Metro Ligero o decenas de proyectos que son una ruina, porque no estaban bien planificadas y no se buscaba el interés de los madrileños sino electoralista y partidista", ha criticado.

Por ello, el candidato de la formación 'naranja' a la Presidencia se ha comprometido a que si es elegido dirigente madrileño trabajará "muy de cerca" con las empresas tecnológicas y facilitará potenciar convenios público-privados, para ser conocedores del Big Data que ellas poseen y "ponerlo al servicio de los madrileños a la hora de diseñar infraestructuras o poner en marcha nuevos proyectos políticos".

Esto puede ser útil, según ha explicado Aguado, también en materia de movilidad, porque este tipo de empresas tienen millones de datos sobre el movimiento de la población al minuto de cómo se desplazan o dónde se genera "el cuello de botella" a nivel de tráfico.

"Que la administración deje de estar ciega y tome decisiones en base a datos, que son mas fiables que utilizar criterios electoralistas o por su propia intuición. Esta es la mejor herramienta para acercarse a la realidad", ha lanzado.