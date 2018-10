Aguado avisa que "no le temblará el pulso" para pedir la dimisión o expulsión de imputados en la operación Enredadera

Publicado 03/07/2018 12:58:11 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha avisado este martes de que a su partido "no le temblará el pulso" para pedir la dimisión o si no acepta la expulsión de cualquier persona de la formación imputada en la operación 'Enredadera' o en cualquier otro caso de corrupción.

En la rueda de prensa posterior de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Aguado se ha referido a la operación puesta en marcha esta mañana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción en la que investiga una amplia trama de amaños en la contratación de sistemas de control de tráfico como semáforos y videocamámaras que afecta a decenas de municipios de toda España, entre ellas al ayuntamiento de Arroyomolinos, gobernado ahora por Cs.

"En Arroyomolinos gobernamos en coalición con el PSOE. Hasta donde sabemos la Policía está solicitando contratos que tienen que ver con 2011 y 2012, que fueron aprobados y firmados por el anterior Gobierno municipal (de PP). El alcalde está colaborando con la Policía para esclarecer lo sucedido. Total apoyo a la Guardia Civil y petición para que investiguen hasta el final caiga quien caiga", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que desde Ciudadanos no les va a "temblar el pulso para que llegado el caso de que haya imputada alguna persona del partido por corrupción" pedir su dimisión "o si no accede, expulsarle". "Espero que otros partidos sean contundentes y no pongan el ventilador. Queremos coger entre todos el toro de la corrupción por los cuernos", ha explicado.

El dirigente regional de Ciudadanos ha lamentado que la corrupción en España "parece la historia de nunca acabar" y ha manifestado que el partido seguirá trabajando "mañana, tarde y noche con medidas concretas, exigiendo la dimisión por delitos contra la corrupción e impulsando reformas para luchar" contra esta lacra.

En ese punto, ha criticado que cuando introdujeron en la Asamblea normativas como la protección a denunciantes de corrupción y retirada de aforamientos a diputados, "el PP y PSOE votaron en contra; el bipartidismo como apisonadora". "Espero que quieran abordar reformas para que la corrupción no campe a sus anchas. Es necesario que todos nos concienciemos porque es importante poner punto y final a la etapa de corrupción con ética y buen gobierno", ha concluido.