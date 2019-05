Aguado cada día cree "menos" en las encuestas y sigue fijándose en el 28A: "Vamos a ver si lo consolidamos"

Publicado 20/05/2019 11:51:28 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha admitido este lunes que cada vez cree "menos" en las encuestas y sigue fijándose en los resultados que obtuvo su formación el pasado 28 de abril, cuando superó en "casi 100.000 votos" al PP en la región. "Vamos a ver si somos capaces de consolidarlo e incluso aumentarlo", ha dicho.

Sus palabras se han realizado minutos antes de empezar el segundo debate entre candidatos al Gobierno regional en menos de 24 horas, en esta ocasión el realizado por la Cadena Ser y El País. Tiene el "ánimo intacto" e "incluso mejor que antes de ayer y ayer". "Lo tenemos al alcance de la mano, podemos gobernar, estamos a un solo escaño, ese escaño de la dignidad y de los inconformistas", ha reiterado.

Tras destacar que se juegan "mucho" y que hay que ir a votar porque luego el 27 de mayo no pueden arrepentirse, ha indicado que se cree poco las encuestas en general, cada día "menos" y en campaña "menos todavía".

"La encuesta que me creo es la del 28 de abril, cuando Ciudadanos superó al PP en casi 100.000 votos y somos la única alternativa", ha asegurado.

No ha entrado a valorar que en este debate no vaya a estar la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. "No echo de menos", ha respondido a la pregunta de si la iba a echar en falta, para añadir que no entra a comentar lo que hacen otros candidatos. "Si no se siente capaz de defender su programa... yo, sí. Y aquí estoy", ha concluido.