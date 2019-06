Aguado carga contra las "intrigas palaciegas" y la "telenovela venezolana" de Vox y su acuerdo con el PP

Publicado 26/06/2019 10:51:35 CET

Recuerda a la formación de Rocío Monasterio que Cs fue a la oposición "sin pedir sillones" cuando entró por primera vez en la Asamblea

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apelado a Vox y PP a que se "dejen de intrigas palaciegas", ha dicho que la polémica sobre el acuerdo entre ambas formaciones parece una "telenovela venezolana por capítulos" y recuerda al partido de Santiago Abascal que, cuando ellos entraron en la Asamblea, fueron a la oposición "sin pedir sillones" hasta obtener experiencia política para gobernar.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Aguado ha dicho que la situación sobre las negociaciones para conformar el próximo Ejecutivo autonómico "da un poco de vergüenza ajena", dado que está en juego el "futuro de millones de personas".

Al respecto, ha dicho que su objetivo es resolver la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid lo antes posible pero "hay algunas personas y algunos partidos políticos que lo ponen muy difícil", con "cambios de timón y ocurrencias de unos y otros", en alusión a Vox pero también al PP.

A su vez, ha reprochado que "todos los días" la actualidad del futuro de la Comunidad de Madrid esté "con el foco de Vox, con sus 15 minutos de telediario y con sus ocurrencias". "No sé que dirá hoy la señora Monasterio, seguro que otra brabuconada", ha afeado el líder de Cs en Madrid para enfatizar que han pasado ya dos meses para tratar de poner en marcha un Gobierno nacional y un mes en la Comunidad de Madrid. "Yo me pongo en la piel de los ciudadanos y me da vergüenza ajena", ha remachado.

Estas palabras han tenido lugar minutos antes de que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, haya exigido a PP y Ciudadanos que firmen abiertamente con ellos "un programa único común" si quieren gobernar la Comunidad de Madrid con sus votos, y como base para este han puesto sobre la mesa las condiciones de negociación que incluye tres puntos: "respeto, compromiso y lealtad".

Por su parte, Aguado sigue con su mismo planteamiento y ha invitado al PP a alcanzar un acuerdo de gobierno en la región de forma rápida y luego que Vox "haga lo que considere, pero que lo haga ya" porque si continúa en la dinámica de decir "una cosa hoy y mañana la contraria", se irán al 12 de septiembre, fecha en la que si no hay presidente investido se convocarán nuevas elecciones.

Aguado cree que PP y Vox están en su derecho de reunirse pero que él va a respetar la palabra dada en campaña, que es no pactar con el PSOE y tratar de formar un nuevo Gobierno regional con los populares desde la convicción "honesta" de que es la mejor opción para los ciudadanos.

Por tanto, una vez se logre ese acuerdo, la formación dirigida por Santiago Abascal deberá decidir qué hacer, pero les ha recordado que Cs estuvo en la oposición "dura", "leal" y "sin pedir sillones" cuando entró en la Asamblea en la legislatura pasada, hasta que alcanzaron la experiencia política para poder gobernar.

Por tanto, Vox debe decantarse por apoyar a los 56 diputados que suman PP y Cs, si quiere que gobierne la izquierda o ir a elecciones. Así, tras señalar que no sabe qué quiere este partido, ha opinado que sus votantes no entenderían que tuviera lugar una repetición de las elecciones o un gobierno dirigido por el socialista Ángel Gabilondo con apoyo del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón. "Sería un fracaso de todos y espero que no se llegue a esos escenarios", ha zanjado Aguado.