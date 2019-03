Aguado cree que ni Ayuso ni Gabilondo tienen proyecto para Madrid y les acusa de aliarse para "tapar sus vergüenzas"

Publicado 06/03/2019 14:22:53 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato de su partido a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que la candidata del PP a liderar la región, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, "no tienen proyecto para Madrid" y les ha acusado de aliarse para "taparse sus vergüenzas".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Aguado, al ser preguntado por la afirmación de Ayuso en Onda Cero sobre que en las elecciones autonómicas del 26 de mayo estaría dispuesta a pactar con Ciudadanos "aunque sea un partido de tránsfugas", ha indicado que está "nerviosa" y que "hace su propia campaña" y mira de "reojo" a Vox.

"Nos sentaremos con todos los partidos y les propondremos no subir impuestos, eliminar aforamientos, no recortes en sanidad y educación, reformar la justicia, defender a denunciantes de corrupción y sobre eso voy a hablar. Ayuso y Gabilondo son los que ya se ha puesto de acuerdo para otros temas, por ejemplo, para evitar que no vengan a comisión de universidades (la exiministra de Sanidad) Carmen Montón y (el presidente del PP) Pablo Casado. PP y PSOE se siguen repartiendo los jueces... Pactan por detrás para taparse sus vergüenzas", ha criticado.

El candidato de la formación 'naranja' a liderar la región ha propuesto un gobierno que "mire hacia delante, con una visión clara y un proyecto para la Comunidad de Madrid". "Hoy ni Ayuso ni Gabilondo tienen un proyecto para Madrid", ha zanjado.