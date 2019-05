Aguado cree que el rechazo de Podemos a donaciones de Amancio Ortega en Sanidad solo beneficia "su ego" y "odio"

Publicado 20/05/2019 10:43:24 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afeado a varios dirigentes de Podemos que pidan que no se acepten las donaciones del empresario Amancio Ortega a la sanidad pública, algo que solo "beneficia su ego" y su odio" y le da igual "el sufrimiento de las familias".

En concreto, la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, afirmó ayer en Twitter que "la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega", ya que se debe financiar con impuestos, "los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años".

"Me pregunto a qué madrileños beneficia ese rechazo. Ninguno. Solo se beneficia su ego y su odio, no queremos que gobierne gente sectaria que le dé igual el sufrimiento de las familias y personas, que llevan a cabo políticas públicas que no benefician a nadie", ha sostenido.

Asimismo, Aguado ha apostado por una Sanidad que no se mida "por sus sesgos ideológicos", sino por su "eficiencia en la gestión". "Ya está bien de analizar la Sanidad por su ideología", ha reivindicado.

Para el candidato de la formación 'naranja' no se pueden rechazar donaciones como las de Amancio Ortega porque quiere que no haya listas de espera en los quirófanos, que no estén cerrados por la tarde ni los fines de semana.