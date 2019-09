Aguado cree que si Cifuentes resulta imputada no afecta al nuevo Gobierno y resalta que Cs no tolera la corrupción

Publicado 02/09/2019 11:43:09 CET

Asegura que con el tema de Avalmadrid no quieren hacer "una causa contra nadie" ni "un circo"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido este lunes que si las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes resultaran imputadas por la trama 'Púnica' no afecta al nuevo Gobierno regional y ha garantizado que a partir de ahora en la Administración no habrá corrupción porque no la van a "tolerar".

En declaraciones a los periodistas tras participar en la presentación y el sorteo de las eliminatorias de la Supercopa Endesa 2019 de Baloncesto, al ser preguntado por las posibles imputaciones de las exdirigentes autonómicas en el marco del caso Púnica, Aguado ha asegurado que a este nuevo Ejecutivo no le afectarán porque la primera condición que se puso encima de la mesa es que "se pusiera punto y final a la corrupción en la Comunidad".

"Lo que puedo garantizar como vicepresidente es que en el Gobierno de la Comunidad no va a haber corrupción, al menos no se va a tolerar que haya corrupción y no solo vamos a exigir dimisiones en le caso de imputaciones sino que vamos a poner en marcha mecanismos para que no se pueda volver a vivir nunca casos como el de Púnica, Lezo o Gürtel", ha aseverado.

En cuanto a la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en Avalmadrid que propone PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos ha indicado que si es "rigurosa" y "acotada", que busque llegar al final de los asuntos y saber lo que ha pasado en esta empresa no tendrán ningún problema en apoyarla.

Sobre si podrían llegar a apoyar una comparecencia en la Asamblea de Madrid de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la formación 'naranja' no quiere "hacer una causa contra nadie" ni "un espectáculo ni un circo", pero sí apoyar todo aquello que suponga investigar lo que ha ocurrido en Avalmadrid.

"Si hay sospechas fundadas, imputaciones sobre algunas personas, no tenemos inconveniente en que vayan a dar explicaciones a una comisión de investigación", ha añadido.

No obstante, ha insistido en su idea de que Avalmadrid tiene que cerrarse "porque hay demasiadas sospechas de corrupción". En caso de no poderse cerrar porque la Comunidad participa en esta empresa pero no es titular, quiere que al menos el Gobierno regional se desvincule de la misma.