Aguado (Cs), contra PP y PSOE en la Asamblea: “La administración pública no es una agencia de colocación de amiguetes”

Publicado 04/10/2018 10:52:53 CET

Garrido defiende los nombramientos en hospitales hechos en función de "criterio de méritos y capacidad"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha cargado este jueves en la Cámara regional contra PP y PSOE espetándoles que la administración pública no es "una agencia de colocación de amiguetes".

Durante una pregunta de control al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, Aguado ha criticado que el Gobierno regional no haya puesto en marcha "ni una sola convocatoria pública en Sanidad" pese a que hay aprobada una ley para hacerlo. "Han elegido a dedos a los responsables de los hospitales Clínico, de Fuenlabrada o del Puerta del Hierro", ha enumerado.

En este sentido, ha sostenido que "no solo han puesto a sus amigos" en ellos sino que además se han creado "puestos que no existían" para hacerlo, como "en el hospital de Parla". Según Aguado, han lo han hecho no para poner "un gran gestor de lo público" sino para el exjefede gabinete del exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. "¿Dónde está el mérito y la capacidad?", ha preguntado.

En este momento, el portavoz de la formación 'naranja' se ha dirigido a la bancada socialista para decirles que en el Gobierno de España "han batido el récord de 'dedazos' de la democracia española en 100 días". Aguado ha sostenido que "han colocado a la mitad de su Ejecutiva en cargos públicos", citando como ejemplo los nombramientos de Paradores o Correos. "No me parece de recibo lo que están haciendo", ha lanzado.

A estas palabras ha contestado el presidente de la Comunidad. "Cómo se han puesto con sus amigos con los que gobierna en Andalucía. Allí trabajando y aquí viene a darle la charla al PSOE de Madrid", ha deslizado.

Garrido ha defendido los nombramientos en los hospitales madrileños porque considera que están hechos en función de "criterio de méritos y capacidad" y ha defendido que el desarrollo normativo de la ley esta todavía realizándose. Tienen para ello un año de plazo que no se cumple hasta diciembre.

"Hablamos de personas que en todos los casos son profesionales médicos y que están perfectamente capacitados para esa responsabilidad", ha defendido, para a continuación recomendarle que no entré "en el mérito" pues es un "terreno resbalizado" para Ciudadanos.

Garrido ha hablado sobre el "menguante" currículum del presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera, o del nuevo Gobierno de Arroyomolinos. "Viene hablando de Sanidad pero tiene ojo clínico para elegir a las personas. Si ustedes tienen que nombrar a algún gerente nombrarían a un chaman o a algún curandero", ha dicho.