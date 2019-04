Aguado, sobre los cursos de homosexualidad del Obispado de Alcalá: "La Iglesia debería evolucionar. Es un despropósito"

Publicado 02/04/2019 12:16:41 CET

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha tildado de "despropósito" que el Obispado de Alcalá imparta cursos con presuntas terapias ilegales para curar la homosexualidad y ha señalado que la Iglesia "debería evolucionar".

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas, tras visitar el Centro de Educación Especial ADEMO y al ser preguntado a raíz de la información de 'eldiario.es' sobre un caso de una persona (un periodista de este medio) que habría asistido a "terapias curativas de la homosexualidad" con "recursos y personal" del Obispado.

"No podemos seguir viviendo en el siglo pasado, todos tenemos que evolucionar y también la Iglesia debería evolucionar; por eso me parece que es un absoluto despropósito y confío en que la Diócesis rectifique y que elimine ese tipo de cursos que no ayudan a nada, más bien a todo lo contrario, nos hacen involucionar en lugar de evolucionar", ha sostenido Aguado.