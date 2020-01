Aguado defiende a Ayuso por no llevar velo en Arabia Saudí para "defender la libertad"

Publicado 13/01/2020 14:50:31 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido este lunes a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por no llevar velo en la final de la Supercopa de Arabia Saudí de este domingo, al afirmar que lo que hizo fue "defender la libertad".

"En la Comunidad de Madrid presumimos, y creo que con razón, de ser el gobierno de la libertad, porque todos los que formamos parte de este Gobierno creemos firmemente en ella, dentro de la Comunidad de Madrid y fuera de nuestras fronteras", ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios en la presentación de un autobús sin conductor en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de Cantoblanco.

A su juicio, "lo que hizo ayer la presidenta no fue ni más ni menos que defender la libertad en este caso de cada uno de vestir como considere y de acudir a los actos como estime más oportuno", y "ayudó en buena medida a trasladar una imagen de normalidad y de libertad en un país donde lamentablemente esta libertad y esta normalidad no se produce, en tanto en cuanto hay mujeres que no tienen esa posibilidad que ella tuvo de acudir a un estadio de fútbol sin un velo, sin cubrir o sin ir acompañada por un varón".

"Siempre que se defienda la libertad, allí estaremos los liberales", ha agregado Aguado, quien ha recalcado que "ayer fue un ejemplo más fuera de nuestras fronteras de cómo se defiende la libertad más allá de las pancartas y más allá de los discursos".