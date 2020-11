Aguado defiende que el Plan de Navidad de Madrid "busca flexibilizar restricciones pero no lanzar mensajes equivocados"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que el Plan para Navidad del Gobierno regional es "prudente y sensato", ya que busca "flexibilizar algunas restricciones pero no lanzar las campanas al vuelo y lanzar mensajes equivocados".

"No hemos ganado al virus, ni mucho menos. Hasta que no haya una vacuna no podemos decir que hemos derrotado al virus y, por lo tanto, habrá que seguir siempre con la guardia alta, también en Nochebuena", ha señalado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Por otra parte, respecto a un posible cierre perimetral de la región en Navidad, Aguado ha insistido en que no está previsto que se lleve a cabo y ha recordado que el último se realizará durante el Puente de la Constitución y hasta el 14 de diciembre.

"Queremos llegar a Navidad sin esa restricciones, sabemos que, además, hay mucha gente que vive en Madrid que en estas fechas quiere volver otra vez a sus provincias, a sus comunidades autónomas, a sus lugares de origen, para celebrar las fiestas con su familia y no queremos apostar por esa opción", ha declarado. Además, ha hecho hincapié en que "el descenso en la curva de contagios lo permite".