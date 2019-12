Aguado espera que Vox no bloquee los Presupuestos y no descarta reducir organismos como los comisionados

Publicado 16/12/2019 12:32:16 CET

MADRID, 16 Dic.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que espera que Vox no bloquee los Presupuestos de 2020 y no ha descartado aceptar una de sus posibles peticiones como sería la reducción de organismos, entre ellos los comisionados.

"Los comisionados tienen su razón de ser, su objetivo y en cualquier caso siempre estamos dispuestos a valorar cualquier fórmula que nos permita ser más eficientes en la gestión de los recursos públicos y en la atención de los temas que a día de hoy se abordan en los comisionados", ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación, en la sede de su consejería.

Los comisionados de la Administración regional dependen ahora mismo de las consejerías del PP y quienes los ostentan cobran un sueldo de alrededor de 75.000 euros al año, entre ellos están el de la Cañada Real Galiana, el de Bienestar Animal o el de las Víctimas del Terrorismo.

Según Aguado, si hiciera falta eso lo decidirán desde el Gobierno de la Comunidad como han hecho como otras instituciones y otros elementos de la administración institucional, como la semana pasada que anunciaron que iban a "fusionar tres organismos en uno para mejorar las sinergias, ahorrar costes y para ofrecer unas políticas de apoyo a las pymes y a los autónomos, mas coordinadas y mas eficientes".

"Si en el futuro detectamos que se pueden reducir organismos, que se pueden fusionar entes, lo haremos. Siempre pensando en el ahorro de los madrileños y en la eficiencia de la Administración", ha insistido.

Respecto a Vox, Aguado ha sostenido que depende de ellos qué quieren hacer y cómo quieren comportarse en esta legislatura. Así, ha recordado que "si quieren bloquear la legislatura pueden hacerlo y si quieren construir y permitir que haya estabilidad y presupuestos también está en su mano".

Él lo que hará como vicepresidente de la Comunidad es preparar "unos buenos presupuestos" con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, para presentar los mejores presupuestos posibles a la Asamblea de Madrid.

"Ahí tanto Vox como el resto de formaciones políticas van a tener que decidir que hacer, si lo bloquean, si lo aprueban o si introducen enmiendas. No me puedo hacer responsable de lo que vaya a hacer Vox y le pido responsabilidad para no bloquear", ha dicho.