Aguado indica que no le consta que haya "criterios de exclusión" en hospitales para pacientes de residencias

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este miércoles que no le consta que haya "criterios de exclusión" en hospitales de la Comunidad de Madrid para acoger a pacientes de residencias y ha sostenido que esa circunstancia "no debería suceder".

En rueda de prensa en la Real Casa de Correos, tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente autonómico ha insistido en que cualquier decisión en materia sanitaria la tiene que adoptar la Consejería de Sanidad en base a criterios clínicos, y "eso es lo que se ha hecho en estos dos meses".

"No nos consta que haya criterios de exclusión, eso no debería suceder. Los hospitales tienen que atender en igualdad de condiciones y tiene que seguir siendo así. No me consta que no haya sido así, insisto", ha reiterado.

A su juicio, en un momento de pandemia, los médicos "han tenido que tomar decisiones, han estado centrados en salvar vida y habrán podido tomar decisiones equivocadas y la mayoría de las veces acertadas", pero cree que "lo importante es centrarse en que siguen salvando vidas, en evitar rebrotes, y en estar preparados para el otoño para poder seguir reaccionando como un gran sistema sanitario".

Aguado quiere demostrar que aunque este virus "no tiene cura", existe "un gran equipo de profesionales sanitarios y un gran consejero (Enrique Ruiz Escudero) que ha hecho una fantástica labor, al igual que el consejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero) que se han dejado la vida para minimizar en la medida de lo posible esta epidemia".