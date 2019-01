Aguado insiste en crear una mesa de diálogo entre Comunidad, Ayuntamiento y los sectores del Taxi y VTC

Publicado 23/01/2019 14:22:09 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este miércoles en que se cree una mesa de diálogo entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los sectores del Taxi y VTC, para que entre todos busquen una solución y puedan convivir ambos transportes.

En el tercer día de movilizaciones del taxi, Aguado se ha preocupado por la imagen que se está trasladando de España cuando se ha inaugurado Fitur "con la puerta cerrada, protegida por policías antidisturbios, con los taxistas que han cortado las carreteras". "Tienen derecho a manifestarse, pero no a secuestrar a los madrileños, no tienen derecho a que perdamos vuelos a no perder nuestro tiempo ni a complicarnos la vida", ha sostenido.

Por ello, lo que propone el portavoz de la formación 'naranja' en la región es una mesa de diálogo entre Gobierno regional, Consistorio y los sectores implicados, algo que, a su parecer, "podría haberse hecho hace semanas" pero la Comunidad "ha intentado escurrir el bulto y que sean los municipios los que ofrezcan soluciones".

"Garrido sigue sin ofrecer soluciones y sin dar su brazo a torcer ni ofrecer alternativas. Son dos sectores que se complementan y perder uno u otro sería una gran irresponsabilidad. Que no veamos a dos sectores pegándose en ocasiones literalmente por el pan de sus familias, sino que puedan convivir en un pastel que es la movilidad que es para todos, y donde si no lo conseguimos van a ser los madrileños los que paguen siempre el pato", ha concluido.