Aguado le dice a PP que la Ley del Suelo "no se debe hacer con prisas" porque no quieren normativas "chapuceras"

Publicado 26/02/2019 15:41:07 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado a PP que la Ley del Suelo "no se debe hacer con prisas" porque no quieren normativas "chapuceras" que no estén a la altura de los madrileños.

Así lo ha expuesto Aguado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que la ponencia de esta Ley no haya salido adelante el dictamen para su debate en comisión, y después su aprobación posterior en el Pleno, al no haber acuerdo entre los grupos, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

"Llevamos dos años, quedan 40 artículos por debatir en esa ponencia y es una Ley que requiere el máximo consenso posible. Estamos insistiendo para sentarnos a la mesa y hablar y al PSOE, en concreto, le estamos pidiendo que nos diga las cosas que no le gustan para negociar una ley tan importante", ha asegurado.

Aguado ha señalado que respeta las "prisas del PP" pero que esta normativa no se puede "hacer con prisas, como pasa con la de Farmacia".

"En cuatro años hemos sacado muchas leyes, y las que se puedan sacar se sacarán pero no se pueden sacar chapuzas. No queremos leyes chapuceras si no están a la altura de lo que nos piden los madrileños", ha defendido.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado que a ellos la Ley del Suelo les parecía bien y que se creara una mesa para hablar de ella, pero que, hubo un momento en el que se percataron de que "no se iba en serio" con esta normativa. A su juicio, mientras se estaba debatiendo esta Ley en comisión, PP y Ciudadanos propusieron "modificaciones a la actual legislación si pasar por la comisión".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Clara Serra, se ha mostrado "satisfecha" con que haya decaído esta Ley porque les parecía "que era una vuelta de tuerca a la liberalización del suelo que suponía una desprotección del paisaje, un urbanismo nada responsable y menos transparencia menos controles urbanísticos". ·Estamos satisfechos y contentos con que decaiga esta Ley", ha celebrado.

PP ACUSA A CS DE QUE LA LEY NO SALIERA ADELANTE

El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha asegurado que su grupo tenía actitud para que se aprobara esta normativa, pero que PSOE, Podemos y Ciudadanos comenzaron a votar que hubiera cada vez menos reuniones para ir perfilando la Ley. En principio se reunían todos los miércoles, hasta que fue derivando a un encuentro por mes.

"Me causa risa que Aguado diga que tenemos prisa, que no se puede aprobar una chapuza, y los motivos los tendrán que explicar por qué no apoyan una ley que iba a dar seguridad jurídica. Esta Ley no se acaba por una chapuza, sino un problema de que Cs en un momento dado no sabemos por qué decidió que esta Ley no saliera adelante", ha zanjado.