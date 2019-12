Aguado no teme que el Gobierno central intervenga a Madrid a no ser que empiece a hacerlo "de forma discrecional"

Publicado 17/12/2019 13:39:27 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que no teme que el Gobierno central intervenga a Madrid a no ser que quiera "ponerse el mundo por montera" y empezar a "intervenir cuentas de forma discrecional sin ningún tipo de criterio".

"Si haces las cosas bien no tienes que temer nada. Si no te saltas las leyes y eres cumplidor como es este Gobierno no hay que temer nada", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos.

Aguado ha sostenido que espera que no vayan a eso y que el Gobierno de España en funciones "tenga un mínimo criterio" y que entienda que a pesar de no estar gobernando el PSOE ni en Andalucía ni Madrid existe "un perfecto derecho de ostentar y poner en marcha gobiernos liberales con impuestos bajos".

A su parecer, el Gobierno de Sánchez está "obsesionado" con este tipo de gobiernos, "que a día de hoy están funcionando". "A la primera de cambio y de una forma absolutamente discrecional y sin prácticamente ningún tipo de justificación más allá de su obsesión política ha decidido intervenir las cuentas de Andalucía precisamente alegando un incumplimiento en la ejecución de un presupuestos que había tenía que ejecutar ella misma --la ministra María Jesús Montero-- cuando era consejera", ha remarcado.

Para Aguado, esto es "un absoluto despropósito y una declaración evidente de intenciones. No comparte que se intervengan autonomías que cumplen y que están comprometidas con la estabilidad presupuestaria y con las reformas.

