Aguado pide la vuelta a las aulas antes del verano pues no se puede seguir pidiendo "malabares imposibles" a familias

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz autonómico, Ignacio Aguado, es partidario de la vuelta a las aulas antes del verano al menos durante quince días en todas las etapas educativas porque no se puede seguir pidiendo "malabares imposibles" a las familias.

Desde la sede del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CITRAM), Aguado ha destacado que la consejería de Educación está trabajando para ver "de qué manera se pueden abrir las aulas porque no se puede seguir condenando a las familias a seguir haciendo malabares imposibles con sus hijos a la hora de incorporarse al mercado de trabajo".

"Nosotros no queremos tirar la toalla", ha asegurado el diputado, postura que han trasladado al Gobierno de España. "Nada nos garantiza que en septiembre no estemos en las mismas porque el confinamiento no mata al virus sino que lo que permite es que la sanidad no colapse", ha recordado, después de apostillar que no se podrá decir que se está a salvo del virus hasta no contar con una vacuna.

Esto le ha llevado a argumentar que no se puede "renunciar a la vida, a abrir negocios o que los niños recuperen cierta normalidad en los colegios" y centros educativos, especialmente en aquellas etapas que titulan, esto es, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Pero también es "partidario de que se abran el resto de etapas educativas con las garantías necesarias".

Aguado ha puesto el foco en la vuelta al trabajo presencial de las familias mientras que los menores no pueden volver al colegio ni se puede dejarles al cuidado de los abuelos. "Hay que encontrar alternativas", ha insistido.