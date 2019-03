Aguado rechaza gobernar con “extremos” porque “lastran reformas” y quiere un gobierno de centro “que mire a Europa”

Publicado 28/02/2019 13:27:44 CET

Le preocupa es que PP esté "mirando de reojo" a Vox y PSOE a "Podemos"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado este miércoles gobernar con "extremos" porque "lastran reformas" y ha asegurado que quiere un gobierno de "centro que mire a Europa", aunque ahora mismo no piensa en "pactos" sino en ganar las elecciones autonómicas de mayo.

En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Aguado ha indicado que no le gusta hablar de "cordones sanitarios" para referirse a pactos tras las elecciones, porque quiere ser "el presidente de todos y no de unos pocos".

Ha asegurado que él está dispuesto a hablar con todos los partidos políticos que tengan representación, pero "una cosa es hablar y otra formar gobierno y los partidos que se sitúan a los extremos del marco parlamentario van a lastrar reformas y un gobierno de centro que mire a Europa".

"Hay que gobernar con partidos que miren al centro y no a los extremos. Mi propuesta es hablar con los grupos y a partir del 26 lo mismo. Creo que honestamente, pactar gobierno con los extremos va a lastrar las reformas y como no quiero ser presidente lastrado abogo por que los extremos no formen parte de los gobiernos ni en Comunidad ni en España", ha sostenido.

No obstante, Aguado ha señalado que por el momento no piensa en "pactos" si no en ganar las elecciones y convencer "al mayor número posible de madrileños que apuesten por un modelo de centro liberal y europeísta para convertir la región en la más próspera de Europa".

Más adelante, el portavoz de Ciudadanos ha reconocido que habrá que pensar en pactos pero que lo que le preocupa es que PP esté "mirando de reojo" a Vox y PSOE a "Podemos", haciendo "más complicados los pactos". "Les invito a que miren al centro y se olviden de los extremos", les ha lazando.

En cuanto a que a nivel nacional Ciudadanos no negocie con PSOE tras las elecciones generales, cree que no se debe a un tema de "estrategia" sino que es "un tema de principios", porque "el único que ha establecido un cordón sanitario es PSOE al aliarse con Bildu o Podemos".